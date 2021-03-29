"Ушла за папой": дочь "киборга" Гофмана рассказала о смерти матери

Болевшей коронавирусом женщине о смерти мужа так и не сообщили. Она находилась в тяжелом состоянии.

Жена украинского "киборга" Игоря Гофмана, принимавшего участие в битве за донецкий аэропорт, умерла на следующие сутки после него самого. Об этом в понедельник, 29 марта, сообщила у себя на странице в Facebook их дочь Вера Гофман.

"Всё, мой мозг уже отказывается просто верить в происходящее. Мама ушла за папой, сегодня не стало и её. Спасибо всем за поддержку моральную и не только. Коронавирус, теперь верим…", – написала она.

О смерти женщины сообщил также журналист Юрий Бутусов,

"Они ушли оба с разницей в один день. Многие меня спрашивают о валютных счетах помощи семье для переводов из-за границы, этот вопрос будем решать завтра. Их дочь Вера Гофман, на которой забота также о своем муже, у которого серьезные проблемы со здоровьем и о двух детях, сегодня говорить не может", – написал журналист.

О смерти "киборга" Игоря Гофмана стало известно накануне. Он умер от онкологического заболевания, помимо этого недавно он получил позитивный тест на коронавирус. Перед смертью он попросил не устраивать прощания и похорон.

Гофман был пулеметчиком 93-й Отдельной механизированной бригады "Холодный яр".

Ранее стало известно, что 21 марта военнослужащая ВСУ умерла после вакцинации Covishield в Одесской области. Женщина потеряла сознание за пределами воинской части и во внеслужебное время. Медики быстро прибыли на место происшествия и пытались реанимировать пациентку, однако спасти ей жизнь не удалось.

Помимо этого, от осложнений COVID-19 умерли супруги Владимир и Диана Родиковы, которые воспитывали 13 детей.