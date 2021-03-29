"Пішла за татом": дочка "кіборга" Гофмана розповіла про смерть матері

Хворій коронавірусом жінці про смерть чоловіка так і не повідомили. Вона перебувала в тяжкому стані.

Дружина українського "кіборга" Ігоря Гофмана, який брав участь у битві за донецький аеропорт, померла наступної доби після нього самого. Про це в понеділок, 29 березня, повідомила у себе на сторінці у Facebook їхня дочка Віра Гофман.

"Все, мій мозок вже відмовляється просто вірити у те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Спасибі всім за підтримку моральну і не тільки. Коронавірус, тепер віримо…", — написала вона.

Про смерть жінки повідомив також журналіст Юрій Бутусов.

"Вони пішли обидва з різницею в один день. Багато хто мене питає про валютні рахунки допомоги сімʼї для переказів з-за кордону, це питання вирішуватимемо завтра. Їхня донька Віра Гофман, на якій турбота також про свого чоловіка, у якого серйозні проблеми зі здоровʼям і двома дітьми, сьогодні говорити не може", — написав журналіст.

Про смерть "кіборга" стало відомо напередодні. Він помер від онкологічного захворювання, крім цього нещодавно він отримав позитивний тест на коронавірус. Перед смертю він попросив не влаштовувати прощання і похорони.

Гофман був кулеметником 93-й Окремої механізованої бригади "Холодний яр".

Раніше стало відомо, що 21 березня військовослужбовець ЗСУ померла після вакцинації Covishield в Одеській області. Жінка втратила свідомість за межами військової частини і в позаслужбовий час. Медики швидко прибули на місце події і намагалися реанімувати пацієнтку, проте врятувати їй життя не вдалося.

Крім цього, від ускладнень COVID-19 померло подружжя Володимира та Діани Родікових, які виховували 13 дітей.