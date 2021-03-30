В Черновцах предприниматели требуют отменить ограничения "красной" зоны (фото, видео)

Митингующие пикетируют горсовет с требованием разрешить работу рынка и заведений общепита.

В Черновцах, находящихся в "красной" карантинной зоне, во вторник, 30 марта местные предприниматели вышли на митинг, требуя от властей разрешить работу торгово-развлекательных центов, ресторанов и кафе.

По информации местного издания АСС, у здания городского совета собрались порядка нескольких десятков человек, возмущенных введением усиленного карантина, предусматривающего закрытие ТРЦ и заведений общественного питания и требующих отмены этих ограничений.

[ + – ] Акция протеста в Черновцах [ + – ] Протест предпринимателей в Черновцах

Кроме того, собравшиеся просят разрешить работу городского Калиновского рынка.

"Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановление Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине является незаконным", – заявила одна из участниц протеста Анжела Гурина.

[ + – ] Протест предпринимателей в Черновцах

Напомним, 22 марта физические-лица предприниматели устроили в центре Киева массовый митинг с требованием ослабить карантин. По разным оценкам, на главной площади Киева собрались от 300 до 500 протестующих. Акция началась позже запланированного времени, потому что многие участники долго добирались из-за проблем с транспортом.

А 19 марта около 150 протестующих собрались около 9:00 у здания Киевской городской государственной администрации. Они принесли с собой флаги с надписью "Save ФОП", а также плакаты, на одном из них написали: "Кличко! Объявил локдаун! А за что жить?".

Фокус сообщал о том, что транспорт могут полностью остановить в Киеве, Одессе, Житомире, Черновцах, Ивано-Франковске и других городах, которые входят в "красную" зону. Государственная комиссия по вопросам техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла такое решение во время заседания 20 марта.