У Чернівцях підприємці вимагають скасувати обмеження "червоної" зони (фото, відео)

Мітингувальники пікетують міськраду з вимогою дозволити роботу ринку та закладів громадського харчування.

У Чернівцях, які перебувають у "червоній" карантинній зоні, у вівторок, 30 березня місцеві підприємці вийшли на мітинг, вимагаючи від влади дозволити роботу торгово-розважальних центів, ресторанів і кафе.

За інформацією місцевого видання АСС, у будівлі міської ради зібралися близько кількох десятків людей, обурених введенням посиленого карантину, що передбачає закриття ТРЦ та закладів громадського харчування і вимагають скасування цих обмежень.

[ + – ] Акція протесту в Чернівцях [ + – ] Протест підприємців у Чернівцях

Крім того, присутні просять дозволити роботу міського Калинівського ринку.

"Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанова Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконним", — заявила одна з учасниць протесту Анжела Гуріна.

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Нагадаємо, 22 березня фізичні-особи підприємці влаштували у центрі Києва масовий мітинг з вимогою послабити карантин. За різними оцінками, на головній площі Києва зібралися від 300 до 500 протестувальників. Акція почалася пізніше запланованого часу, тому що багато учасників довго добиралися через проблеми з транспортом.

А 19 березня близько 150 протестувальників зібралися близько 9:00 біля будівлі Київської міської державної адміністрації. Вони принесли з собою прапори з написом "Save ФОП", а також плакати, на одному з них написали: "Кличко! Оголосив локдаун! А за що жити?".

Фокус повідомляв про те, що транспорт можуть повністю зупинити в Києві, Одесі, Житомирі, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах, які входять в "червону" зону. Державна комісія з питань техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій прийняла таке рішення під час засідання 20 березня.