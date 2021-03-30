Топ-чиновников Харьковского горсовета отправили под суд за воровство

Госслужащие якобы вступили в сговор с бизнесменом, чтобы наживаться на ремонте зданий.

Чиновников из Харьковского городского совета обвиняют в хищениях и подделке документов. Областная прокуратура сообщила подробности на официальном сайте.

По версии правоохранителей, руководитель департамента Харьковского городского совета вместе с еще одним сообщинком в 2018 году создали преступную группу, в которую также вошли его заместитель и директор частной компании. Они придумали схему хищения государственного имущества при ремонте многоэтажных зданий на территории Харькова.

Подрядчик вносил ложную информацию о стоимости оборудования и расходных материалов в сметах, а замглавы департамента горсовета, подписывал все необходимые документы. Таким образом, члены организованной группы нанесли бюджету Харькова финансовый ущерб в размере около 200 тысяч гривен.

[ + – ] Полиция ДСР в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Сотрудники следственного управления ГУ Национальной полиции и Управления стратегических расследований в Харьковской области провели досудебное расследование. В свою очередь, региональная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении чиновников и их предполагаемых сообщников. Фигурантам производства инкриминируют групповое завладения имуществом, им грозит лишение свободы на срок до 12 лет, лишение права занимать должности и конфискация имущества.

Ранее стало известно, что в Испании экс-главу МВФ обвинили в 11 преступлениях, среди которых коррупция, отмывание денег и подделка документов. Прокуратура считает, что Родриго Рато украл около 7,5 миллионов евро, и требует отправить его в тюрьму на 70 лет. Специальный прокурор по борьбе с коррупцией в своем письме сообщил, что чиновник якобы с 1999 года присваивал бюджетные средства и выводил их через разные компании.

Писали также, что бывший депутат Верховной Рады от "Коммунистической партии" Алла Александровская выиграла Европейский суд по правам человека 25 марта. Теперь Украина обязана выплатить политику 15,6 тыс. евро компенсации за моральный ущерб и почти 3,6 тыс. евро на возмещение других убытков. Напомним, Александровскую обвиняли в том, что она якобы предлагала взятку мэру Пивденного в Харьковской области ради закона о федерализации.