Топ-чиновників Харківської міськради відправили під суд за крадіжку

Держслужбовці нібито вступили в змову з бізнесменом, щоб наживатися на ремонті будівель.

Чиновників із Харківської міської ради звинувачують у розкраданнях і підробці документів. Обласна прокуратура повідомила подробиці на офіційному сайті.

За версією правоохоронців, керівник департаменту Харківської міської ради разом зі ще одним спільником у 2018 році створили злочинну групу, до якої також увійшли його заступник і директор приватної компанії. Вони вигадали схему розкрадання державного майна під час ремонту багатоповерхових будівель на території Харкова.

Підрядник вносив неправдиву інформацію про вартість обладнання та витратних матеріалів у кошториси, а заступник голови департаменту міськради, підписував усі необхідні документи. Таким чином, члени організованої групи завдали бюджету Харкова фінансових збитків у розмірі майже 200 тисяч гривень.

[ + – ] Поліція ДСР в Харкові Фото: Харківська обласна прокуратура

Співробітники слідчого управління ГУ Національної поліції та Управління стратегічних розслідувань у Харківській області провели досудове розслідування. Зі свого боку, регіональна прокуратура надіслала до суду обвинувальний акт щодо чиновників і їхніх передбачуваних спільників. Фігурантам провадження інкримінують групове заволодіння майном, їм загрожує позбавлення волі терміном до 12 років, позбавлення права займати посади і конфіскація майна.

Раніше стало відомо, що в Іспанії екс-главу МВФ звинуватили в 11 злочинах, серед яких корупція, відмивання грошей і підробка документів. Прокуратура вважає, що Родріго Рато вкрав майже 7,5 мільйонів євро, і вимагає відправити його до в'язниці на 70 років. Спеціальний прокурор із боротьби з корупцією в своєму листі повідомив, що чиновник нібито з 1999 року привласнював бюджетні кошти і виводив їх через різні компанії.

Писали також, що колишня депутатка Верховної Ради від "Комуністичної партії" Алла Александровська виграла Європейський суд із прав людини 25 березня. Тепер Україна зобов'язана виплатити політикині 15,6 тис. євро компенсації за моральну шкоду і майже 3,6 тис. євро на відшкодування інших збитків. Нагадаємо, Александровську звинувачували в тому, що вона нібито пропонувала хабар меру Південного в Харківській області заради закону про федералізацію.