"Антонов" начал сборку фюзеляжа первого Ан-178 для Минобороны (фото)

В феврале предприятие сообщило, что нашло замену российским деталям.

Государственное предприятие "Антонов" начало сборку фюзеляжа, крыльев и хвостового оперения первого самолета по контракту с ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На данный момент авиазавод проводит стапельную сборку фюзеляжа первого из трех запланированных транспортных самолетов Ан-178. Данный этап планируют завершить до 31 мая. Параллельно со сборкой фюзеляжа в других цехах строят крыло, хвостовое оперение и элементы систем, которые в будущем будут использовать при сборке самолета.

[ + – ] Фюзеляж Ан-178 в производственном цеху Фото: пресс-служба ГП "Антонов" [ + – ] Сборка фюзеляжа Ан-178 Фото: пресс-служба ГП "Антонов"

Также "Антонов" заключает необходимые контракты для поставок материалов для второго и третьего борта. Завод ведет постоянные совещания с представителями Министерства обороны, чтобы учитывать пожелания военных при производстве самолетов.

[ + – ] Сборка крыльев самолета Ан-178 Фото: 5 канал

Отмечается, что предприятию удается выполнять контракт для ВСУ несмотря на карантинные ограничения в Украине. Сотрудники предприятия могут бесплатно проходить тест на коронавирус, а также получить необходимую медицинскую помощь. Для этого на авиазаводе обновили медико-санитарную часть.

Ан-178 – средний транспортный самолет, который предназначен для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами. Транспортировке материальных средств, почты и других грузов. Общая грузоподъемность самолета – 18 тонн. Скорость полета – 825 км/ч, высота полета – 12 км, а дальность полета – 5,5 тысячи километров.

Напомним, 29 декабря 2020 года Минобороны подписало контракт на поставку трех Ан-178 в Вооруженные силы Украины. Согласно контракту, поставить самолеты должны в 2023-2024 годах. Стоимость одного самолета варьируется от 25 до 40 млн долларов, в зависимости от выбранной модификации.

8 февраля завод "Антонов" заявил об импортозамещении российских деталей при производстве планера Ан-178.

Отметим, что "Укроборонпром" не покидает надежд достроить второй Ан-225 "Мрия". Концерн ищет заказчика. Стоимость достройки самолета оценивают минимум в один миллиард долларов.