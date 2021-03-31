"Антонов" почав складання фюзеляжу першого Ан-178 для Міноборони (фото)

У лютому підприємство повідомило, що знайшло заміну російським деталям.

Державне підприємство "Антонов" почало складання фюзеляжу, крил і хвостового оперення першого літака за контрактом із ЗСУ. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Наразі авіазавод проводить стапельні складання фюзеляжу першого з трьох запланованих транспортних літаків Ан-178. Цей етап планують завершити до 31 травня. Паралельно зі складанням фюзеляжу в інших цехах будують крило, хвостове оперення та елементи систем, які в майбутньому використовуватимуть під час складання літака.

[ + – ] Фюзеляж Ан-178 у виробничому цеху Фото: прес-служба ДП "Антонов" [ + – ] Збірка фюзеляжу Ан-178 Фото: прес-служба ДП "Антонов"

Також "Антонов" укладає необхідні контракти для поставок матеріалів для другого й третього борту. Завод веде постійні наради з представниками Міністерства оборони, щоб враховувати побажання військових під час виробництва літаків.

[ + – ] Складання крил літака Ан-178 Фото: 5 канал

Зазначається, що підприємству вдається виконувати контракт для ЗСУ незважаючи на карантинні обмеження в Україні. Співробітники підприємства можуть безкоштовно проходити тест на коронавірус, а також отримати необхідну медичну допомогу. Для цього на авіазаводі оновили медико-санітарну частину.

Ан-178 — середній транспортний літак, який призначений для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами. Транспортування матеріальних засобів, пошти та інших вантажів. Загальна вантажопідйомність літака — 18 тонн. Швидкість польоту — 825 км/год, висота польоту — 12 км, а дальність польоту — 5,5 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Міноборони підписало контракт на поставку трьох Ан-178 у Збройні сили України. Згідно з контрактом, поставити літаки повинні в 2023-2024 роках. Вартість одного літака варіюється від 25 до 40 млн доларів, залежно від обраної модифікації.

8 лютого завод "Антонов" заявив про імпортозаміщення російських деталей під час виробництва планера Ан-178.

Зазначимо, що "Укроборонпром" не покидає надій добудувати другий Ан-225 "Мрія". Концерн шукає замовника. Вартість добудови літака оцінюють мінімум в один мільярд доларів.