"Антонов" поставив роботу над новою "Мрією" на паузу, — ЗМІ

Спеціалісти завершили пошук вцілілих деталей знищеного в Гостомелі літака. Однак відбудову з них нової "Мрії" відклали на невизначений термін.

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На АТ "Антонов" тимчасово припинили роботу над новим літаком Ан-225 "Мрія". Про це 20 вересня повідомили в "Економічній правді" з посиланням на джерела.

Підприємство завершило термінові роботи й планує знову взятися за відновлення літака після закінчення війни. Зокрема, працівники закінчили дефектацію знищеної "Мрії", з якою не можна було затягувати, аби зберегти вцілілі деталі. Тепер "Антонов", як повідомляється, зосередився на "більш пріоритетних для держави задачах".

Зазначається, що роботи були профінансовані зі спеціального фонду на відбудову "Мрії". На балансі налічувалось три мільйони доларів, і більша частина цих коштів були отримана як роялті від Microsoft.

Американська компанія пропонувала геймерам доповнення до гри Microsoft Flight Simulator з літаком Ан-225, і 100% доходів від продажів у перший рік отримував "Антонов". Однак була одна умова — гроші мають бути витрачені на відбудову борта.

Точну вартість нової "Мрії" ще не розрахували. Вона залежатиме, зокрема, від того, чи зможе підприємство використати як донори деталей ворожі літаки "Руслан". Нині вони перебувають у Канаді та Німеччині, але можуть бути конфісковані на користь України.

Першу "Мрію" спіткала трагічна доля

27 лютого 2022 року стало відомо, що на території аеродрому Гостомеля був знищений найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". Ворожі снаряди пробили дах елінгу, пошкодили борт та спричинили пожежу.

Фото знищеної "Мрії" Фото: Нацполiцiя Украiни

У СБУ інформували, що про знищення "Мрії" віддав наказ генерал ЗС РФ Анатолій Концевий. Також правоохоронці зібрали докази, що експосадовці "Антонова" розпорядились заблокувати допуст на територію для ЗСУ, і це призвело до знищення літака. Військові не мали можливості підготувати захист летовища від нападу.

Вже у листопаді 2022 року стало відомо, що "Антонов" працює над будівництвом нового літака Ан-225. Зазначалось, що роботи проводять у секретному місці, і новий борт матиме як вцілілі деталі першої "Мрії", так і нові. Тоді вартість робіт оцінили у 500 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Breaking Defense озвучили нове припущення щодо причин катастрофи винищувача F-16 в Україні. Експерти повідомили, що літак міг втратити керування через уламки ворожої ракети.