"Антонов" поставил работу над новой "Мрией" на паузу, — СМИ

Специалисты завершили поиск уцелевших деталей уничтоженного в Гостомеле самолета. Однако восстановление из них новой "Мрии" отложили на неопределенный срок.

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На АО "Антонов" временно прекратили работу над новым самолетом Ан-225 "Мрия". Об этом 20 сентября сообщили в "Экономической правде" со ссылкой на источники.

Предприятие завершило срочные работы и планирует снова взяться за восстановление самолета после окончания войны. В частности, работники закончили дефектацию уничтоженной "Мрии", с которой нельзя было затягивать, чтобы сохранить уцелевшие детали. Теперь "Антонов", как сообщается, сосредоточился на "более приоритетных для государства задачах".

Отмечается, что работы были профинансированы из специального фонда на восстановление "Мрии". На балансе насчитывалось три миллиона долларов, и большая часть этих средств были получена как роялти от Microsoft.

Американская компания предлагала геймерам дополнение к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225, и 100% доходов от продаж в первый год получал "Антонов". Однако было одно условие — деньги должны быть потрачены на восстановление борта.

Точную стоимость новой "Мрии" еще не рассчитали. Она будет зависеть, в частности, от того, сможет ли предприятие использовать в качестве доноров деталей вражеские самолеты "Руслан". Сейчас они находятся в Канаде и Германии, но могут быть конфискованы в пользу Украины.

Первую "Мрию" постигла трагическая судьба

27 февраля 2022 года стало известно, что на территории аэродрома Гостомель был уничтожен крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия". Вражеские снаряды пробили крышу эллинга, повредили борт и вызвали пожар.

Фото уничтоженной "Мрии" Фото: Нацполиция Украины

В СБУ информировали, что об уничтожении "Мрии" отдал приказ генерал ВС РФ Анатолий Концевой. Также правоохранители собрали доказательства, что экс-чиновники "Антонова" распорядились заблокировать допуст на территорию для ВСУ, и это привело к уничтожению самолета. Военные не имели возможности подготовить защиту аэропорта от нападения.

Уже в ноябре 2022 года стало известно, что "Антонов" работает над строительством нового самолета Ан-225. Отмечалось, что работы проводят в секретном месте, и новый борт будет иметь как уцелевшие детали первой "Мрии", так и новые. Тогда стоимость работ оценили в 500 миллионов евро.

Напомним, в Breaking Defense озвучили новое предположение о причинах катастрофы истребителя F-16 в Украине. Эксперты сообщили, что самолет мог потерять управление из-за обломков вражеской ракеты.