У Перу відмовились від контракту з Україною на покупку літака Ан-178, – ЗМІ

У перуанському МВС заявили, що у них з'явилися 64 млн. доларів, які планували виділити на оплату замовлення "Антонову". За даними журналістів, в Україні не погоджуються з розірванням контракту в односторонньому порядку.

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Міністр внутрішніх справ Перу Вісенте Ромеро оголосив про плани відновити програму з придбання транспортного літака для Національної поліції після розірвання контракту з ДП "Антонов". Про це повідомляє іспаномовне Infodefensa.

У Перу готові виділити 64 млн. доларів на закупівлю транспортного літака. Раніше ці кошти були виділені на придбання українського літака Ан-178, проте уряд в односторонньому порядку розірвав контракт з Україною.

Журналісти відзначають, що епопея з контрактом, що не відбувся, з купівлі Ан-178 ще не закрита. "Спецтехноекспорт" та "Антонов" не згодні з рішенням уряду Перу. Проте більше жодних деталей щодо реакції української сторони не вказали.

Разом з тим, з 2014 року Перу активно модернізує свій авіапарк, закупивши техніку в різних країнах. Придбавши вертольоти Airbus EC-145, білоруські Мі-171Ш компанії "Белспецзовніштехніка" та низка інших. Тому наголошується на необхідності реорганізації Агентства із перекупів збройних сил для того, щоб більше стандартизувати закупівлі. У Перу наголошують на погіршенні надійності Білорусі як постачальника озброєння через повномасштабну війну РФ проти України. Гелікоптери навмисно закуповувалися у Білорусі, оскільки РФ розпочала агресію проти України ще 2014 року анексувавши Крим.

Нагадаємо, 5 січня 2022 року Нацбанк Перу заблокував усі виплати "Антонову" за будівництво літака Ан-178. Тоді заявлялось, що Україна наймає юридичну компанію для аналізу такого рішення.

17 грудня 2021 року в Перу планували запровадити штрафні санації проти України через зрив постачання Ан-178., Контракт із Перу було підписано 12 листопада 2019 року. Угода коштувала 65 млн доларів.