Перу отказалась от контракта с Украиной на покупку самолета Ан-178, – СМИ

В перуанском МВД заявили, что у них высвободились 64 млн долларов, которые планировали выделить на оплату заказа "Антонову". По данным журналистов, в Украине не согласны с расторжением контракта в одностороннем порядке.

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Министр внутренних дел Перу Висенте Ромеро объявил о планах возобновить программу по приобретение транспортного самолета для Национальной полиции после расторжения контракта с ГП "Антонов". Об этом сообщает испаноязычное Infodefensa.

В Перу готовы выделить 64 млн долларов на закупку транспортного самолета. Ранее эти средства были выделены для приобретения украинского самолета Ан-178, однако правительство в одностороннем порядке расторгло контракт с Украиной.

Журналисты отмечают, что эпопея с несостоявшимся контрактом по покупке Ан-178 еще не закрыта. "Спецтехноэкспорт" и "Антонов" не согласны с решением правительства Перу. Однако никаких больше никаких деталей о реакции украинской стороны не указали.

Вместе с тем с 2014 года Перу активно модернизирует свой авиапарк, закупая технику в разных странах. Закупались вертолеты Airbus EC-145, белорусские Ми-171Ш компании "Белспецвнештехника" и ряд других. Поэтому отмечается необходимость в реорганизации Агентства по закупкам вооруженных сил для того, чтобы больше стандартизировать закупки. В Перу отмечают ухудшение надежности Беларуси как поставщика вооружения из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Вертолеты намеренно закупались у Беларуси, так как РФ начала агрессию против Украины еще в 2014 году аннексировав Крым.

Напомним, 5 января 2022 года Нацбанк Перу заблокировал все выплаты "Антонову" за строительство самолета Ан-178. Тогда заявлялась, что Украина нанимает юридическую компанию для анализа подобного решения.

17 декабря 2021 года в Перу планировали ввести штрафные санации против Украины из-за срыва поставок Ан-178. , Контракт с Перу был подписан 12 ноября 2019 года. Сделка обошлась в 65 млн долларов.