"Укрзализныця" задержала поезда из-за кражи кабелей с электричек в Киеве: список рейсов
Из-за злоумышленников люди застряли на станциях и не могут попасть на работу.
31 марта несколько рейсов задержали из-за кражи проводов электричек на киевской станции "Дарница". Пресс-служба "Укрзалізниці" заявила об этом на странице в соцсети Facebook.
Из-за происшествия железнодорожники закрыли сигнал светофора на "Дарнице", поэтому на один-два часа задерживаются поезда как пригородного, так и дальнего следования. Именно столько времени "Укрзализныце" понадобится, чтобы восстановить кабель и возобновить движение. Пресс-служба опубликовала полный список маршрутов, график которых изменился.
Поезда дальнего следования:
- №150 Ходоров — Полтава (+1.02);
- №1 / 2 Ходоров — Константиновка (+0.52);
- №137 Сватово — Хмельницкий (+ 1.04);
- №19 / 20 Попасная — Киев (ожидается на + 0.20);
- №712 Киев — Константиновка (из Киева +0.20).
Пригородные поезда:
- №6902 Киев — Нежин (+ 0.52);
- №6804 Киев — Яготине (+ 0.53);
- №6901 Нежин — Киев (+ 1.13).
Как сообщает портал "dtp.kiev.ua", люди собрались на станциях Броварского направления и не могут попасть на работу.
Ранее "Укрзализныця" назначила специальные рейсы в Закарпатскую и Черновицкую области, которые находятся в "красной" зоне карантина. Продажа билетов началась 26 марта, поездами смогут воспользоваться пассажиры, которым очень важно уехать или попасть в упомянутые регионы.
"Укрзализныця" также обновила информацию о движении поездов в регионах "красной" зоны.
Сообщали также, что 29 марта скоростной поезд "Интерсити+" из Киева сошел с рельсов под Запорожьем. Шесть вагонов слетели с колеи в 50 километрах от точки назначения, к счастью, никто не пострадал.