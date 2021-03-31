"Укрзалізниця" затримала потяги через крадіжку кабелів з електричок у Києві: список рейсів

Через зловмисників люди застрягли на станціях і не можуть потрапити на роботу.

31 березня кілька рейсів затримали через крадіжку дротів електричок на київській станції "Дарниця". Прес-служба "Укрзалізниці" заявила про це на сторінці в соцмережі Facebook.

Через події залізничники закрили сигнал світлофора на "Дарниці", тому на одну-дві години затримуються потяги як приміського, так і далекого спрямування. Саме стільки часу "Укрзалізниці" знадобиться, щоб відновити кабель і відновити рух. Прес-служба опублікувала повний список маршрутів, графік яких змінився.

Поїзди далекого прямування:

№150 Ходорів — Полтава (+1.02);

№1/2 Ходорів — Костянтинівка (+0.52);

№137 Сватове — Хмельницький (+1.04);

№19/20 Попасна — Київ (очікується на +0.20);

№712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

№6902 Київ — Ніжин (+0.52);

№6804 Київ — Яготині (+0.53);

№6901 Ніжин — Київ (+1.13).

Як повідомляє портал "dtp.kiev.ua", люди зібралися на станціях Броварського напрямку та не можуть потрапити на роботу.

Раніше "Укрзалізниця" призначила спеціальні рейси в Закарпатську та Чернівецьку області, які знаходяться в "червоній" зоні карантину. Продаж квитків розпочався 26 березня, поїздами зможуть скористатися пасажири, яким дуже важливо поїхати або потрапити в згадані регіони.

"Укрзалізниця" також оновила інформацію про рух поїздів у регіонах "червоної" зони.

Повідомляли також, що 29 березня швидкісний поїзд "Інтерсіті+" з Києва зійшов із рейок під Запоріжжям. Шість вагонів злетіли з колії в 50 кілометрах від точки призначення, на щастя, ніхто не постраждав.