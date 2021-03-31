Готовили диверсии: СБУ раскрыла крупный арсенал боевиков в Славянске (фото)
Террористы припрятали достаточно взрывчатки, чтобы уничтожить несколько ключевых объектов.
Служба безопасности Украины обнаружила в Славянске Донецкой области тайный с арсеналом диверсантов. Подробности пресс-служба сообщила на официальном сайте.
Сотрудники украинской спецслужбы установили, что участник незаконного вооруженного формирования, который находится в розыске, в 2014 году обустроил тайный арсенал на территории своего частного дома. Вместе с представителями Нацполиции и Славянской окружной прокуратуры они изъяли:
- 1 килограмм тротила;
- 2 электродетонатора;
- 3 гранаты РГД-5;
- 10 запалов;
- 4 мины;
- реактивную противотанковую гранату РПГ-26;
- 6 выстрелов для гранатомета;
- кумулятивный заряд;
- около тысячи боеприпасов.
Все опасные предметы передали на экспертизу. Кроме того, правоохранители нашли в тайнике схематические карты, на которых отмечены координаты объектов критической инфраструктуры. СБУ предполагает, что боевики собирались устроить ряд диверсий на территории Донецкой области. Открыто уголовное производства, в рамках которого следствие намерено привлечь нарушителей закона к ответственности.
Ранее контрразведчики СБУ задержали предполагаемого боевика незаконной "ЛНР" в Харьковской области. По данным следствия, гражданин Украины стал членом "Народного ополчения Донбасса", воевал против ВСУ и угрожал мирным жителям. Во время обыска правоохранители нашли у него боевые гранаты и запалы.
Писали также, что контрразведка СБУ задержала шпиона КГБ Беларуси в Волынской области. По данным следствия, он был завербован белорусскими спецслужбами, чтобы проверять защиту границ Украины, изучать порядки и оснащение пограничников, а также собирать компромат. Чтобы выполнить такие задачи, задержанный якобы пытался договориться с украинскими военнослужащими.
СБУ также провела обыски у членов организации "Украинский выбор", связанной с народным депутатом Виктором Медведчуком. Правоохранители проверяют, причастны ли участники движения к организации незаконного референдума в оккупированном Крыму.