Готували диверсії: СБУ розкрила великий арсенал бойовиків у Слов'янську (фото)
Терористи приховали вдосталь вибухівки, щоб знищити кілька ключових об'єктів.
Служба безпеки України виявила у Слов'янську Донецької області сховок з арсеналом диверсантів. Подробиці прес-служба повідомила на офіційному сайті.
Співробітники української спецслужби встановили, що учасник незаконного збройного формування, який знаходиться у розшуку, у 2014 році облаштував таємний арсенал на території свого приватного будинку. Разом з представниками Нацполіції та Слов'янської окружної прокуратури вони вилучили:
- 1 кілограм тротилу;
- 2 електродетонатори;
- 3 гранати РГД-5;
- 10 запалів;
- 4 міни;
- реактивну протитанкову гранату РПГ-26;
- 6 пострілів для гранатомета;
- кумулятивний заряд;
- близько тисячі боєприпасів.
Всі небезпечні предмети передали на експертизу. Крім того, правоохоронці знайшли у схованці схематичні карти, на яких позначені координати об'єктів критичної інфраструктури. СБУ припускає, що бойовики збиралися влаштувати ряд диверсій на території Донецької області. Відкрито кримінальне провадження, у межах якого слідство має намір притягнути порушників закону до відповідальності.
Раніше контррозвідники СБУ затримали ймовірного бойовика незаконної "ЛНР" у Харківській області. За даними слідства, громадянин України став членом "Народного ополчення Донбасу", воював проти ЗСУ і погрожував мирним жителям. Під час обшуку правоохоронці знайшли у нього бойові гранати і запали.
Писали також, що контррозвідка СБУ затримала шпигуна КДБ Білорусі у Волинській області. За даними слідства, його завербували білоруські спецслужби, щоб перевіряти захист кордонів України, вивчати порядки і оснащення прикордонників, а також збирати компромат. Щоб виконати такі завдання, затриманий нібито намагався домовитися з українськими військовослужбовцями.
СБУ також провела обшуки у членів організації "Український вибір", пов'язаної з народним депутатом Віктором Медведчуком. Правоохоронці перевіряють, чи причетні учасники руху до організації незаконного референдуму в окупованому Криму.