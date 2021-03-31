В Киеве установят памятник бойцам, погибшим на востоке Украины (фото)

Монумент, представляющий собой стелу с гербом Украины на верхушке, появится в Дарницком районе столицы

В Дарницком районе Киева осенью 2021 года будет установлен памятник бойцам ВСУ, погибшим на востоке Украины.

Как сообщает в соцсети Facebook пресс-служба коммунального объединения "Киевзеленстрой", монумент, который планируется установить, будет представлять собой стелу, увенчанную гербом Украины.

"В рамках капитального ремонта сквера имени Кошица планируется установка скульптуры, посвященной памяти воинов Дарницкого района, погибших в войне на востоке Украины. Скульптура будет выполнена по эскизному проекту известного украинского скульптора, дарничанина Алексея Шевченко", – проинформировали в ведомстве.

[ + – ] Памятник бойцам ВСУ, погибшим на востоке Украины

Напомним, в Киеве на Андреевском спуске установили памятник писателю Николаю Гоголю. Причем, монумент появился без анонсов, обсуждений и конкурсов.

Институт национальной памяти Украины нашел меценатов, которые помогут демонтировать герб СССР со щита монумента "Родины-Матери" в Киеве, причем, на процедуру демонтажа потребуется около года. Об этом сообщил глава Института Антон Дробович. Руководитель ведомства объяснил также, почему до сих пор не перемещен памятник Щорсу.

А в марте 2021 года мэр Киева Виталий Кличко и мэр Флоренции Дарио Нарделли открыли в этом итальянском городе памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.