У Києві встановлять пам'ятник бійцям, які загинули на сході України (фото)

Монумент, який являє собою стелу з гербом України на верхівці, з'явиться у Дарницькому районі столиці.

У Дарницькому районі Києва восени 2021 року встановлять пам'ятник бійцям ЗСУ, загиблим на сході України.

Як повідомляє у соцмережі Facebook прес-служба комунального об'єднання "Київзеленбуд", монумент, який планується встановити, являтиме собою стелу, увінчану гербом України.

"У межах капітального ремонту скверу імені Кошиця планується установка скульптури, присвяченій пам'яті воїнів Дарницького району, які загинули у війні на сході України. Скульптура буде виконана за ескізним проектом відомого українського скульптора, дарничанина Олексія Шевченка", — поінформували у відомстві.

[ + – ] Пам'ятник бійцям ЗСУ, загиблим на сході України

Нагадаємо, в Києві на Андріївському узвозі встановили пам'ятник письменнику Миколі Гоголю. До того ж, монумент з'явився без анонсів, обговорень та конкурсів.

Інститут національної пам'яті України знайшов меценатів, які допоможуть демонтувати герб СРСР зі щита монумента "Батьківщини-матері" у Києві, до того ж, на процедуру демонтажу знадобиться близько року. Про це повідомив голова Інституту Антон Дробович. Керівник відомства пояснив також, чому досі не переміщений пам'ятник Щорсу.

А у березні 2021 року мер Києва Віталій Кличко і мер Флоренції Даріо Нарделлі відкрили у цьому італійському місті пам'ятник українському поету Тарасу Шевченку.