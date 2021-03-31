"Оговорился": Марцинкив опроверг, что в Ивано-Франковске есть вакцина Pfizer

До этого он рассказывал журналистам, что частные клиники города уже вакцинируют препаратом от Pfizer за 800 гривен.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкий заявил, что оговорился, когда говорил о платной возможности вакцинироваться вакциной Pfizer в Ивано-Франковске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Информация о Pfizer не соответствует действительности! Я оговорился в эфире 4 канала!", — пишет градоначальник.

Ранее Марцинкив в эфире "4 канала" заявил, что по его информации, в частных клиниках города уже можно купить вакцину от коронавируса, в частности, получить прививку можно и вакциной Pfizer за 800-1000 гривен.

"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. У нас говорят, что Pfizer есть", — рассказал он.

Мэр Ивано-Франковска также предположил, что подобная услуга может быть в частных больницах по всей стране.

Напомним, Украина, по словам Степанова, ожидает получить вакцину Pfizer до 15 апреля. Первая партия должна содержать 117 тысяч доз. Также ожидается поставка 360 тысяч доз AstraZeneca.

По данным StateWatch, на закупку вакцин от коронавируса в Украине уже потрачено 40% выделенных средств. Наша страна за два года потратила более 2,5 млрд гривен на закупку 715 тысяч доз вакцин.