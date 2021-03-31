"Обмовився": Марцінків спростував, що в Івано-Франківську є вакцина Pfizer

До цього голова міста розповідав журналістам, що приватні клініки Івано-Франківська вже вакцинують препаратом від Pfizer за 800 гривень.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що обмовився, коли говорив про платну можливість вакцинуватися вакциною Pfizer в Івано-Франківську. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація про Pfizer не відповідає дійсності! Я обмовився в ефірі 4 каналу!", — пише градоначальник.

Раніше Марцінків в ефірі "4 каналу" заявив, що за його інформацією, у приватних клініках міста вже можна купити вакцину від коронавірусу, зокрема, отримати щеплення можна і вакциною Pfizer за 800-1000 гривень.

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", — розповів він.

Мер Івано-Франківська також припустив, що подібна послуга може бути в приватних лікарнях по всій країні.

Нагадаємо, що Україна, за словами Степанова, очікує отримати вакцину Pfizer до 15 квітня. Перша партія повинна містити 117 тисяч доз. Також очікується постачання 360 тисяч доз AstraZeneca.

За даними StateWatch, на закупівлю вакцин від коронавірусу в Україні вже витрачено 40% виділених коштів. Наша країна за два роки витратила понад 2,5 млрд гривень на закупівлю 715 тисяч доз вакцин.