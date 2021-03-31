В школьных учебниках по истории обнаружили карту Украины без Крыма (фото)
Пиктограмма карты без Крыма в учебнике указывает, что школьники якобы должны "работать с историческими понятиями и картами".
Украинские историки обнаружили карты Украины без Крыма в учебниках для 9 и 10-х классов. Ошибку увидели историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, передает "Историческая правда".
В учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования", авторства Алексея Струкевича, Издательства "Грамота", выпуска 2018 года видно, что украинская карта изображена без крымского полуострова. В учебнике для девятого класса допущена такая же ошибка.
Пиктограмма карты без Крыма в учебнике указывает, что школьники якобы должны "работать с историческими понятиями и картами".
Напомним, ранее нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал в Facebok карту Украины без Крыма, но с т.н. "ДНР/ЛНР". Из-за этого Офис генерального прокурора начал в отношении него досудебное расследование.
В январе 2021 года русская служба издания BBC опубликовала карту, на которой обозначила крымские города как российские. МИД Украины в ответ на это призвал ВВС "не продвигать ложных русских нарративов", отметив, что "города в Крыму никогда не были в составе России".