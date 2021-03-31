У шкільних підручниках з історії виявили карту України без Криму (фото)

Піктограма карти без Криму в підручнику вказує, що школярі нібито повинні "працювати з історичними поняттями і картами".

Українські історики виявили карти України без Криму в підручниках для 9 та 10-х класів. Помилку побачили історики Валерій Рижков і Віталій Скальський, передає "Історична правда".

У підручнику "Історія України. У підручнику для 10 класу установ загальної середньої освіти", авторства Олексія Струкевича, видавництва "Грамота", випуску 2018 року видно, що українська карта зображена без кримського півострова. У підручнику для дев'ятого класу допущена така ж помилка.

Піктограма карти без Криму в підручнику вказує, що школярі нібито повинні "працювати з історичними поняттями і картами".

[ + – ] Помилка в підручнику

Нагадаємо, що раніше нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович опублікував у Facebok карту України без Криму, але з т.зв. "ДНР/ЛНР". Через це Офіс генерального прокурора почав щодо нього досудове розслідування.

У січні 2021 року російська служба видання BBC опублікувала карту, на якій позначила кримські міста як російські. МЗС України у відповідь на це закликало ВВС "не просувати помилкових російських наративів", зазначивши, що "міста в Криму ніколи не були в складі Росії".