Против Рабиновича начали расследование за публикацию "языковой" карты Украины без Крыма

Если вину нардепа докажут, ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.

В отношении народного депутата из фракции "ОПЗЖ" Вадима Рабиновича начато досудебное расследование за публикацию "языковой" карты Украины без Крыма, но с так называемыми "Л/ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат из фракции "Голос" Соломия Бобровская, которая ранее направила соответствующее обращение в Офис генерального прокурора (ОГП).

"Ни один гражданин Украины, тем более народный депутат, не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Буду следить за этим делом и надеюсь, суд и правоохранительные органы в своей работе с обнаглевшей "пятой колонной" последуют примеру СНБО", – написала Бобровская.

Она также считает, что Рабинович на карте привел недостоверные данные о домашнем языке общения украинцев и тем самым "снова манипулятивно поставили языковой вопрос".

В сообщении ОГП говорится, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Эта часть статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в ноябре прошлого года Рабинович написал, что жалеет, что не привился российской вакциной от коронавируса.

В начале февраля Рабинович в окружении своих единомышленников выступил с трибуны Верховной Рады. Он заявил, что фракция "ОПЗЖ" начнет процесс импичмента Зеленского из-за введения санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne.