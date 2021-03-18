Проти Рабіновича почали розслідування за публікацію "мовної" карти України без Криму

Якщо провину нардепа доведуть, йому загрожує щонайменше п'ять років позбавлення волі.

Проти народного депутата з фракції "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича розпочате досудове розслідування за публікацію "мовної" карти України без Криму, але з так званими "Л/ДНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка з фракції "Голос" Соломія Бобровська, яка раніше надіслала відповідне звернення до Офісу Генерального прокурора (ОГП).

"Жоден громадянин України, тим більше народний депутат, не може ставити під сумнів територіальну цілісність України. Стежитиму за цією справою і сподіваюся, суд і правоохоронні органи в своїй роботі зі знахабнілою "п'ятою колоною" візьмуть приклад РНБО", — написала Бобровська.

Вона також вважає, що Рабінович на карті навів недостовірні дані про домашню мову спілкування українців і тим самим "знову маніпулятивно поставили мовне питання".

У повідомленні ОГП йдеться, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Ця частина статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Рабінович написав, що шкодує, що не прищепився російською вакциною від коронавірусу.

На початку лютого Рабінович в оточенні своїх однодумців виступив із трибуни Верховної Ради. Він заявив, що фракція "ОПЗЖ" почне процес імпічменту Зеленського через введення санкцій проти телеканалів 112, ZIK і NewsOne.