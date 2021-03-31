Суд снял арест с особняка "любовницы" Януковича (фото)

Дом, площадью 417 квадратных метров, находится в селе Новые Петровцы под Киевом, недалеко от "Межигорья".

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома, который якобы принадлежит "любовнице" беглого украинского президента Виктора Януковича Любови Полежай. Об этом говорится в решении суда.

Дом был арестован якобы из-за того, что Полежай жила с Януковичем. Право собственности она получила 24 декабря 2013 года, во время Евромайдана. Арест на него наложили в 2015 году из-за того, что дом мог принадлежать самому Януковичу или быть купленным на государственные деньги.

Суд проверял, было ли куплено имение за государственный счет, заслушал аргументы следователей и решил, что их недостаточно.

Издание "Crime-UA" в 2015 году публиковало фотографии с имения Полежай. Дом, площадью 417 квадратных метров, находится в селе Новые Петровцы под Киевом, недалеко от "Межигорья".

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц.

Накануне стало известно, что Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, который был принят парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

Писали также, что Виктор Янукович пригласил детективов ГБР и прокурора из Офиса генпрокурора к себе в Ростов-на-Дону. Но в Офисе генпрокурора считают, что это невозможно.