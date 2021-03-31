Разделы
Материалы
Украина

Суд снял арест с особняка "любовницы" Януковича (фото)

53
дом, янукович, виктор янукович, полежай, любовь полежай
Фото: Українські новини | Любовь Полежай

Дом, площадью 417 квадратных метров, находится в селе Новые Петровцы под Киевом, недалеко от "Межигорья".

Высший антикоррупционный суд снял арест с дома, который якобы принадлежит "любовнице" беглого украинского президента Виктора Януковича Любови Полежай. Об этом говорится в решении суда.

Дом был арестован якобы из-за того, что Полежай жила с Януковичем. Право собственности она получила 24 декабря 2013 года, во время Евромайдана. Арест на него наложили в 2015 году из-за того, что дом мог принадлежать самому Януковичу или быть купленным на государственные деньги.

Суд проверял, было ли куплено имение за государственный счет, заслушал аргументы следователей и решил, что их недостаточно.

Издание "Crime-UA" в 2015 году публиковало фотографии с имения Полежай. Дом, площадью 417 квадратных метров, находится в селе Новые Петровцы под Киевом, недалеко от "Межигорья".

янукович, дом, полежай, любовь полежай
Фото: Crime-ua
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай
янукович, дом, полежай, любовь полежай

Напомним, 19 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел персональные санкции против Виктора Януковича, Николая Азарова, Виктора Пшонки, Дмитрия Табачника и еще 23 лиц. 

Накануне стало известно, что Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, который был принят парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

Писали также, что Виктор Янукович пригласил детективов ГБР и прокурора из Офиса генпрокурора к себе в Ростов-на-Дону. Но в Офисе генпрокурора считают, что это невозможно.