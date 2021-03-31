Суд зняв арешт з особняка "коханки" Януковича (фото)

Будинок, площею 417 квадратних метрів, розташований у селі Нові Петрівці під Києвом, недалеко від "Межигір'я".

Вищий антикорупційний суд зняв арешт з будинку, який нібито належить "коханці" українського президента-втікача Віктора Януковича Любові Полежай. Про це йдеться в рішенні суду.

Будинок був заарештований нібито через те, що Полежай жила з Януковичем. Право власності вона отримала 24 грудня 2013 року, під час Євромайдану. Арешт на нього наклали у 2015 році через те, що будинок міг належати самому Януковичу або бути купленим на державні гроші.

Суд перевіряв, чи було куплено маєток за державний рахунок, заслухав аргументи слідчих і вирішив, що їх недостатньо.

Видання "Crime-UA" у 2015 році публікувало фотографії з маєтку Полежай. Будинок, площею 417 квадратних метрів, розташований у селі Нові Петрівці під Києвом, недалеко від "Межигір'я".

Нагадаємо, що 19 березня Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела персональні санкції проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та ще 23 осіб.

Напередодні стало відомо, що Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму і війну на Донбасі. У постанові, яка була прийнята парламентом, ті кажуть, що Віктор Янукович діяв всупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.

Писали також, що Віктор Янукович запросив детективів ДБР і прокурора з Офісу генпрокурора до себе в Ростов-на-Дону. Але в Офісі генпрокурора вважають, що це неможливо.