За экс-заместительницу главы правления "ПриватБанка" внесли 50 миллионов гривен залога, – СМИ

Женщину, которую НАБУ считает причастной к растрате 8,2 миллиарда гривен банка, обязали сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми.

Высший антикоррупционный суд Украины в среду, 31 марта, получил 50 миллионов гривен залога за экс-заместителя главы правления "ПриватБанка" Людмилу Шмальченко. Об этом сообщает Telegram-канал NABU Daily by Oleg Novikov.

Людмилу Шмальченко Национальное антикоррупционное бюро подозревает в причастности к растрате 8,2 миллиарда гривен.

Суд просил ее воздержаться от общения с другими подозреваемыми в деле, в частности с экс-главой правления "ПриватБанка" Александром Дубилетом и бывшей чиновницей банка Надеждой Конопкиной. Также ее обязали сдать загранпаспорт.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря ВАКС Олеся Чемерис, залог внес предприниматель. Его имени в суде уточнять не стали.

Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета в розыск.

Дубилета и еще двух топ-чиновников "ПриватБанка" подозревают в причастности к растрате более 8 миллиардов гривен банка перед его национализацией в конце 2016 года.

О подозрении трем топ-чиновникам стало известно в феврале текущего года. Его подписала лично генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Одного из них – экс-заместителя председателя правления банка Владимира Яценко – удалось задержать 22 февраля. В тот момент он вылетел из Днепра в направлении Вены и уже находился в воздухе, однако усилиями Госавиаслужбы его самолет вынудили приземлиться в Киеве.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скоморох тогда же заявлял, что остальные подозреваемые уже находятся за границей.