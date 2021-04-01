За екс-заступницю голови правління "ПриватБанку" внесли 50 мільйонів гривень застави, — ЗМІ

Жінку, яку НАБУ вважає причетною до розтрати 8,2 мільярдів гривень банку, зобов'язали здати закордонний паспорт і не спілкуватися з іншими підозрюваними.

Вищий антикорупційний суд України в середу, 31 березня, отримав 50 мільйонів гривень застави за екс-заступницю голови правління "ПриватБанку" Людмилу Шмальченко. Про це повідомляє Telegram-канал NABU Daily by Oleg Novikov.

Людмилу Шмальченко Національне антикорупційне бюро підозрює в причетності до розтрати 8,2 мільярдів гривень.

Суд просив її утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у справі, зокрема з екс-головою правління "ПриватБанку" Олександром Дубілетом і колишньою чиновницею банку Надією Конопкіною. Також її зобов'язали здати закордонний паспорт.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прессекретаря ВАКС Олеся Чемериса, заставу вніс підприємець. Його імені в суді уточнювати не стали.

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України оголосило колишнього голову правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета в розшук.

Дубілета і ще двох топ-чиновників "ПриватБанку" підозрюють у причетності до розтрати понад 8 мільярдів гривень банку перед його націоналізацією в кінці 2016 року.

Про підозру трьом топ-чиновникам стало відомо в лютому поточного року. Його підписала особисто генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Одного з них — екс-заступника голови правління банку Володимира Яценка — вдалося затримати 22 лютого. У той момент він вилетів з Дніпра в напрямку Відня і вже був у повітрі, проте зусиллями Державіаслужби його літак змусили приземлитися в Києві.

Керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скоморох тоді ж заявляв, що інші підозрювані вже за кордоном.