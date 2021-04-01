В Киеве передумали повышать лимит скорости до 80 км/ч на 17 улицах с 1 апреля (список)

На этих улицах погибает каждая третья жертва столичных ДТП. Поэтому, как считают в КГГА, снимать ограничение в 50 км/ч нельзя.

В Киевской городской государственной администрации передумали повышать лимит разрешенной скорости с 50 км\ч до 80 км\ч на ряде киевских дорог. Об этом идется в заявлении на сайте КГГА.

По словам директора "Центра организации дорожного движения" Виктора Черного, представители городских властей, полиции и "Киевавтодора" провели комиссионное исследование улиц, где предусматривалось увеличить скорости движения. В результате оказалось, что ни одна из 17 улиц не соответствует полным критериям для такого разрешения.

Также на этих улицах фиксируется высокий уровень ДТП. На 17 улиц приходится треть всех погибших и 1/5 всех травмированных в ДТП в Киеве. Плюс ко всему против повышения скорости выступило велосообщество.

Предлагалось разрешить повышение скорости на таких улицах:

проспект Шухевича (от Северного моста до улицы Бальзака);

улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы Академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от улицы Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

К этому списку добавились бы улицы, где действует сезонное разрешение повышения скорости (с 1 апреля до 1 ноября):

проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от Городской до пересечения с улицей Газопроводной и от улицы Газопроводной до Минского проспекта);

улица Городская (от улицы Стеценка до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

Автодорога Р-69 (от улицы Озерной до границы Киева);

проспект Бандеры (от проспекта Оболонского до Московского моста);

проспект Броварский (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до границы Киева);

бульвар Перова (от улицы Воскресенской до улицы А. Навои);

улица Е. Телиги (от улицы Ольжича до улицы Кириловской);

проспект Соборности.

Напомним, 29 марта в Киеве на 7 улицах планировали отменить ограничение скорости с 1 апреля.

Отметим, что до конца лета в Киеве будет ограничено движение по проспекту Степана Бандеры. Там проводится капитальный ремонт на участке от улицы Елены Телиги до Оболонского проспекта в сторону станции метро Почайная.

Также до 31 мая частично ограничено движение транспорта на Индустриальном путепроводе в Киеве.