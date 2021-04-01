У Києві передумали підвищувати ліміт швидкості до 80 км/год на 17 вулицях з 1 квітня (список)

На цих вулицях гине кожна третя жертва столичних ДТП. Тому, як вважають у КМДА, знімати обмеження в 50 км/год не можна.

У Київській міській державній адміністрації передумали підвищувати ліміт дозволеної швидкості з 50 км \ год до 80 км \ год на ряді київських доріг. Про це йдеться в заяві на сайті КМДА.

За словами директора "Центру організації дорожнього руху" Віктора Чорного, представники міської влади, поліції та "Київавтодору" провели комісійне дослідження вулиць, де передбачалося збільшення швидкості руху. У результаті виявилося, що жодна з 17 вулиць не відповідає повним критеріям для такого дозволу.

Також на цих вулицях фіксується високий рівень ДТП. На 17 вулиць припадає третина всіх загиблих і 1/5 всіх травмованих у ДТП у Києві. Плюс до всього проти підвищення швидкості виступила велоспільнота.

Пропонувалося дозволити підвищення швидкості на таких вулицях:

проспект Шухевича (від Північного моста до вулиці Бальзака);

вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського моста до вулиці Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вулиці Академіка Заболотного);

вулиця Саперно-Слобідська (від вулиці Грінченка до Південного мосту);

проспект Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

До цього списку додалися вулиці, де діє сезонний дозвіл підвищення швидкості (з 1 квітня до 1 листопада):

проспект Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вулиці Чорнобильської);

Велика Кільцева дорога (від Міської до перетину з вулицею Газопровідною і від вулиці Газопровідної до Мінського проспекту);

вулиця Міська (від вулиці Стеценка до Гостомельського шосе);

Кільцева дорога (від проспекту Перемоги до вулиці Трублаїні);

Автодорога Р-69 (від вулиці Озерної до межі Києва);

проспект Бандери (від проспекту Оболонського до Московського моста);

проспект Броварський (від проспекту Визволителів до вулиці Братиславської і від вулиці Кіото до межі Києва);

бульвар Перова (від вулиці Воскресенської до вулиці А. Навої);

вулиця О. Теліги (від вулиці Ольжича до вулиці Кирилівської);

проспект Соборності.

Нагадаємо, що 29 березня в Києві на 7 вулицях планували скасувати обмеження швидкості з 1 квітня.

Зазначимо, що до кінця літа в Києві буде обмежено рух по проспекту Степана Бандери. Там проводиться капітальний ремонт на ділянці від вулиці Олени Теліги до Оболонського проспекту в бік станції метро Почайна.

Також до 31 травня частково обмежено рух транспорту на Індустріальному шляхопроводі в Києві.