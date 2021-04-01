Уровень запроса на порядок в Украине достиг максимума с 2017 года, - опрос (инфографика)

Более 80% украинцев считают, что стране нужен порядок, даже если нужно будет ограничить некоторые свободы.

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала свежие данные опроса "Украина на карантине: порядок и безопасность", в котором были вопросы, касающиеся запроса на порядок в Украине.

По мнению респондентов, в Украине сейчас больше не хватает порядка, даже если это ограничит некоторые свободы, чем свобод, даже если это уменьшит порядок. За последние четыре года этот показатель увеличился с 63% до 84%.

В то же время 6% среди опрошенных не смогли ответить на этот вопрос. Остальные 11% считают, что стране нужно больше свободы, даже если это уменьшит порядок.

Фото: Соцопрос "Рейтинга"

В то же время было предложено ответить на вопрос, об уровне защиты граждан в разных сферах. Наибольшее чувство защищенности украинцы имеет в сфере чрезвычайных ситуаций, нелегальной миграции, защите от террористических угроз и социальной сфере.

Фото: Соцопрос "Рейтинга"

Наименьшую защиту в сфере коррупции (87% ответивших), правосудия (69%), эпидемии (64%) и экологии (62%) с охраной здоровья (59%).

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 26-28 марта 2021

Напомним, согласно опросу, против легализации огнестрельного оружия в Украине выступает почти 70% украинцев. Также 71% украинцев считает, что коронавирус создали искусственно.

Отметим, что 20 марта прошла акция сторонников Сергея Стерненко, во время которой разрисовали фасад и разбили двери здания Офиса президента.