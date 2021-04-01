Рівень запиту на порядок в Україні досяг максимуму з 2017 року, — опитування (інфографіка)

Більше 80% українців вважають, що країні потрібен порядок, навіть якщо знадобиться обмежити деякі свободи.

Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала свіжі дані опитування "Україна на карантині: порядок і безпека", в якому були питання, що стосуються запиту на порядок в Україні.

На думку респондентів, в Україні зараз більше не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить деякі свободи, ніж свобод, навіть якщо це зменшить порядок. За останні чотири роки цей показник збільшився з 63% до 84%.

Водночас 6% серед опитаних не змогли відповісти на це питання. Решта 11% вважають, що країні потрібно більше свободи, навіть якщо це зменшить порядок.

Фото: опитування рейтинга

Також було запропоновано відповісти на питання, про рівень захисту громадян у різних сферах. Найбільше почуття захищеності українці мають у сфері надзвичайних ситуацій, нелегальної міграції, захисту від терористичних загроз та соціальній сфері.

Фото: опитування рейтинга

Найменший захист у сфері корупції (87% відповідей), правосуддя (69%), епідемії (64%) та екології (62%) з охороною здоров'я (59%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 26-28 березня 2021

Нагадаємо, згідно опитуванню, проти легалізації вогнепальної зброї в Україні виступає майже 70% українців. Також 71% українців вважає, що коронавірус створили штучно.

Зазначимо, що 20 березня відбулася акція прихильників Сергія Стерненка, під час якої розмалювали фасад і розбили двері будівлі Офісу президента.