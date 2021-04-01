"Нацкорпус" организовал под ОП "комнаты ужаса" с Медведчуком и Шарием (видео)

Националисты решили напомнить Владимир Зеленскому о приспешниках Путина, которыми считают Виктора Медведчука и Анатолия Шария.

В Киеве 1 апреля "Национальный корпус" провел у здания Офиса президента акцию с клоунами и "окровавленными" декорациями. Об этом сообщила пресс-служба партии на официальном сайте.

Перформанс на Банковой организовали ко Дню смеха под названием "Пятая колонна — это не шутки". На видео с места событий можно заметить, что участники акции принесли с собой два манекена в костюмах клоунов, которым приклеили лица нардепа Виктора Медведчука и блогера Анатолия Шария.

[ + – ] Акция Нацкорпуса у Офиса президента Фото: Klymenko Time

Националисты также соорудили две "комнаты ужаса" из марли с красной краской — она символизирует кровь украинских патриотов. На "стенах" разместили фотографии Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, Ильи Кивы, Вадима Рабиновича и Анатолия Шария. Лидеры "Нацкорпуса" выступили с речами, а затем участники акции зажгли файеры.

[ + – ] Националисты зажгли файеры под ОП Фото: Pavlovsky News

На металлическое ограждение перед ОП повесили плакат с портретом Медведчука, лицо которого украсили клоунским гримом. Трое активистов держали в руках таблички с лицами Шария, Рабиновича, Юрия Бойко из "Оппозиционного блока" и других политиков с надписью "Приспешники Путина — это не смешно".

Представители "Национального корпуса" напомнили о введении санкций против народного депутата Виктора Медведчука, которые их не удовлетворили.

"Никакие полумеры не являются действенным механизмом для противодействия пятой колонне. Кум Путина Медведчук, координатор боевых отрядов ОПЗЖ Кива, пророссийский пропагандист Шарий и все, кто работал против Украины, должны понести наказание", — идет речь в сообщении.

Сообщалось, что представители "Национального корпуса" напали на депутатов из фракции "Партия Шария" в Харьковском городском совете.

20 марта сторонники Сергея Стерненко провели масштабную акцию на Банковой, в ходе которой разрисовали стены, повредили дверь и бросили файер в здание Офиса президента.

Ранее появилась информация, что свастику на фасаде ОП нарисовали уже после окончания акции. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил об этом во время выступления в Верховной Раде, по его словам, правоохранители установили точное время, когда появилось изображение, и его автора.