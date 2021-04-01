"Нацкорпус" організував під ОП "кімнати жаху" з Медведчуком і Шарієм (відео)

Націоналісти вирішили нагадати Володимиру Зеленському про прибічників Путіна, якими вважають Віктора Медведчука і Анатолія Шарія.

У Києві 1 квітня "Національний корпус" провів біля будівлі Офісу президента акцію з клоунами і "закривавленими" декораціями. Про це повідомила прес-служба партії на офіційному сайті.

Перформанс на Банковій організували до Дня сміху під назвою "П'ята колона — це не жарти". На відео з місця подій можна помітити, що учасники акції принесли з собою два манекени у костюмах клоунів, яким приклеїли обличчя нардепа Віктора Медведчука та блогера Анатолія Шарія.

[ + – ] Акція Нацкорпуса біля Офісу президента Фото: Klymenko Time

Націоналісти також спорудили дві "кімнати жаху" з марлі з червоною фарбою — вона символізує кров українських патріотів. На "стінах" розмістили фотографії Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, Іллі Ківи, Вадима Рабіновича та Анатолія Шарія. Лідери "Нацкорпусу" виступили з промовами, а потім учасники акції запалили фаєри.

[ + – ] Націоналісти запалили фаєри під ОП Фото: Pavlovsky News

На металеву огорожу перед ОП повісили плакат з портретом Медведчука, обличчя якого прикрасили клоунським гримом. Троє активістів тримали в руках таблички з лицями Шарія, Рабіновича, Юрія Бойка з "Опозиційного блоку" та інших політиків з написом "Прибічники Путіна — це не смішно".

Представники "Національного корпусу" нагадали про введення санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука, які їх не задовольнили.

"Ніякі напівзаходи не є дієвим механізмом для протидії п'ятій колоні. Кум Путіна Медведчук, координатор бойових загонів ОПЗЖ Кива, проросійський пропагандист Шарій і всі, хто працював проти України, повинні понести покарання", — йдеться у повідомленні.

Повідомлялося, що представники "Національного корпусу" напали на депутатів з фракції "Партія Шарія" у Харківській міській раді.

20 березня прихильники Сергія Стерненка провели масштабну акцію на Банковій, під час якої розмалювали стіни, пошкодили двері і кинули фаєр в будівлю Офісу президента.

Раніше з'явилася інформація, що свастику на фасаді ОП намалювали вже після закінчення акції. Голова Нацполіції України Ігор Клименко заявив про це під час виступу у Верховній Раді, за його словами, правоохоронці встановили точний час, коли з'явилося зображення, та його автора.