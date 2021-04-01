Мужчину похитили и пытали ради денег в Харькове, — прокуратура (фото)

Злоумышленники вытащили пострадавшего из его собственного дома и долго избивали, пока не сломили волю.

Четырем лицам сообщили о подозрении в лишении свободы и пытках, совершенным по преступному сговору в Харькове. Об этом рассказал руководитель Новобарской окружной прокуратуры Владимир Куприянов, передает пресс-служба.

По версии следствия, 20 февраля 2021 года группа молодых людей проникла во двор частного дома в Холодногорском районе, избили хозяина, а затем вывели его на улицу, затолкали в автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и увезли в неизвестном направлении. Злоумышленники пытали мужчину, нанося телесные повреждения и требуя деньги.

Таким образом похитители сломили волю харьковчанина, после чего высадили у соседнего дома. Судя по фото, опубликованному прокуратурой, пострадавшего госпитализировали.

[ + – ] ГСР расследует похищение человека в Харькове Фото: Прокуратура Харьковской области

31 марта правоохранители провели обыски по месту жительства предполагаемых преступников, где изъяли оружие, боеприпасы, наручники, газовые баллончики и другие улики. Открыто уголовное производство по факту пыток, совершенных группой по предварительному сговору, похищению ради наживы и незаконному проникновению в жилище.

[ + – ] Оружие и боеприпасы, изъятые во время обыска Фото: Прокуратура Харьковской области

За такие преступления подозреваемым грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Сейчас прокуратура решает вопрос об избрании меры пресечения и ходатайствует об аресте на время досудебного расследования.

Ранее появились подробности убийства активиста Майдана Александра Мандича в Киеве. По информации полицейских, мужчину удерживали и пытали в его собственной квартире, после чего нанесли несколько ножевых ранений и увезли за пределы города. Подозреваемые показали место, где спрятали тело, после задержания.

Сообщалось, что жителя Киева похитили и три года держали в плену из-за квартиры. Полиция задержала группу подозреваемых, среди которых оказалась работник юстиции из Николаева.

Писали также, что ГБР задержало сотрудника СБУ, по подозрению в похищении экс-руководителя одной из российских компаний.