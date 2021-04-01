Чоловіка викрали і катували заради грошей у Харкові, — прокуратура (фото)

Зловмисники витягли постраждалого з його власного будинку і довго били, поки не зломили волю.

Чотирьом особам повідомили про підозру в позбавленні волі і тортури, доведену за злочинною змовою в Харкові. Про це розповів керівник Новобарської окружної прокуратури Володимир Купріянов, передає пресслужба.

За версією слідства 20 лютого 2021 року група молодих людей проникла у двір приватного будинку в Холодногірському районі, побили господаря, а потім вивели його на вулицю, заштовхали в автомобіль Toyota Land Cruiser Prado і відвезли в невідомому напрямку. Зловмисники катували чоловіка, завдаючи тілесні ушкодження і вимагаючи гроші.

Таким чином викрадачі зламали волю харків'янина, після чого висадили біля сусіднього будинку. Судячи з фото, опублікованого прокуратурою, потерпілого госпіталізували.

[ + – ] ДСР розслідує викрадення людини в Харкові Фото: Прокуратура Харьковской области

31 березня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання передбачуваних злочинців, де вилучили зброю, боєприпаси, наручники, газові балончики та інші докази. Відкрито кримінальне провадження за фактом тортур, скоєних групою за попередньою змовою, викрадення заради наживи і незаконного проникнення в житло.

[ + – ] Зброя і боєприпаси, вилучені під час обшуку Фото: Прокуратура Харьковской области

За такі злочини підозрюваним загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. Наразі прокуратура вирішує питання про обрання запобіжного заходу і клопоче про арешт на час досудового розслідування.

Раніше з'явилися подробиці вбивства активіста Майдану Олександра Мандича в Києві. За інформацією поліцейських, чоловіка утримували і катували в його власній квартирі, після чого нанесли кілька ножових поранень і відвезли за межі міста. Підозрювані показали місце, де заховали тіло, після затримання.

Повідомлялося, що жителя Києва викрали і три роки тримали в полоні через квартиру. Поліція затримала групу підозрюваних, серед яких опинилася працівниця юстиції з Миколаєва.

Писали також, що ДБР затримало співробітника СБУ, за підозрою у викраденні екс-керівника однієї з російських компаній.