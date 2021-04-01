Локдаун в Киеве: "Укрзализныця" рассказала о работе поездов в столице на время карантина

В компании сообщили, поменяется ли график движения поездов, и будут ли ограничения на высадку/посадку пассажиров

"Укрзализныця" рассказала о движении поездов на время карантина в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Движение поездов по Киеву и области останется без изменений. В компании не планируют ограничивать высадку\посадку пассажиров, если не будет отдельного распоряжения от Государственной или региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В компании заявляют, что из-за локдауна в Киве, они сделали обработку вагонов еще чаще. Теперь она проводится в каждом пункте формирования и оборота состава после каждого рейса. Также всем необходимым для индивидуальной защиты персонала компания обеспечена.

"Укрзализныця призывает пассажиров перемещаться только в случае крайней необходимости и с обязательным соблюдением масочного режима на вокзалах и поездах, чтобы максимально обеспечить себя и других пассажиров", — идется в сообщении компании.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточают карантинные ограничения. Общественным транспортом можно будет воспользоваться только при наличии специальных пропусков. В городе закрывают школы и детские садики.

У Кличко рассказали, кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве. Ограничения будут действовать минимум до 15 апреля.

Отметим, что в "Укрзализныця" назначила спецрейсы из двух "красных" областей — Черновицкой и Закарпатской.