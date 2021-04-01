Локдаун у Києві: "Укрзалізниця" розповіла про роботу поїздів у столиці на час карантину

У компанії повідомили, чи зміниться графік руху поїздів, і чи будуть обмеження на висадку/посадку пасажирів

"Укрзалізниця" розповіла про рух поїздів на час карантину в Києві. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Рух поїздів по Києву та області залишиться без змін. У компанії не планують обмежувати висадку \ посадку пасажирів, якщо не буде окремого розпорядження від Державної або регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У компанії заявляють, що через локдаун у Києві вони зробили обробку вагонів ще частішою. Тепер вона проводиться в кожному пункті формування та обігу складу після кожного рейсу. Також усім необхідним для індивідуального захисту персоналу компанія забезпечена.

"Укрзалізниця закликає пасажирів переміщатися тільки в разі крайньої необхідності і з обов'язковим дотриманням масочного режиму на вокзалах і поїздах, щоб максимально забезпечити себе та інших пасажирів", — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, що з 5 квітня в Києві посилюють карантинні обмеження. Громадським транспортом можна буде скористатися тільки при наявності спеціальних перепусток. У місті закривають школи і дитячі садки.

У Кличка розповіли, кого пустять у метро і маршрутки під час локдауну в Києві. Обмеження діятимуть мінімум до 15 квітня.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" призначила спецрейси з двох "червоних" областей — Чернівецької та Закарпатської.