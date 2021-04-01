Степанов назвал условие введения комендантского часа в Украине

Для этого, рассказал министр, есть специальный механизм. А сами карантинные ограничения уже якобы приносят результат.

Глава Минздрава Максим Степанов прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на данный момент, введение комендантского часа в Украине не обсуждается. Комендантский час возможен, если в стране будет введено чрезвычайное положение.

"Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", — объяснил министр.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что введение карантинных ограничений в Украине приносит хорошие результаты.

"У нас сейчас 11 областей находятся в адаптивном карантине. Исходя из ситуации, которая у нас есть, из нашей стратегии, вы можете видеть эффективность нашего плана адаптивного карантина, поскольку вирус развивается по регионам, областям. Сначала была Ивано-Франковская область, Черновицкая область, затем начали присоединяться другие области, но в то же время стабилизируется ситуация в первых двух", — сообщил глава ведомства.

Он призвал соблюдать карантинные меры, которые уже введены.

"Когда в Киеве красный уровень эпидбезопасности и одновременно проходят ярмарки — это недопустимо", — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что с 5 апреля Киев вводит локдаун, в связи с чем мэр Киева Виталий Кличко оповестил граждан о новых ограничениях. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

Следует отметить, что за прошедшие сутки, 31 марта, в Украине зафиксировали 421 смерть от коронавируса. Это рекордное количество летальных исходов за все время пандемии.

Напомним, Денис Шмыгаль во время пресс-конференции, посвященной году его работы в должности премьер-министра Украины, заявил, что в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса.