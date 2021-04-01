Степанов назвав умову введення комендантської години в Україні

На таке рішення влада готова піти, за словами чиновника, якщо в країні буде введений надзвичайний стан.

Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість введення комендантської години в Україні. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, наразі, введення комендантської години в Україні не обговорюється. Комендантська година можлива, якщо в країні буде введений надзвичайний стан.

"Там є відповідний механізм введення цього надзвичайного стану, узгодження, відповідно, Верховною Радою, затвердження президентом, після чого можуть бути вжиті такі заходи", — пояснив міністр.

Крім того, глава МОЗ розповів, що введення карантинних обмежень в Україні приносить хороші результати.

"Виходячи з ситуації, яка у нас є, з нашої стратегії, ви можете бачити ефективність нашого плану адаптивного карантину, оскільки вірус розвивається по регіонах, областях", — повідомив глава відомства.

Він закликав дотримуватися карантинних заходів, які вже є.

"Коли в Києві червоний рівень епідбезпеки й одночасно проходять ярмарки — це неприпустимо", — заявив Степанов.

Раніше повідомлялося, що з 5 квітня Київ вводить локдаун, у зв'язку з чим мер Києва Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони діятимуть в місті до 16 квітня.

Слід зазначити, що за минулу добу, 31 березня, в Україні зафіксували 421 смерть від коронавірусу. Це рекордна кількість летальних випадків за весь час пандемії.

Нагадаємо, Денис Шмигаль під час прес-конференції, присвяченій року його роботи на посаді прем'єр-міністра України, заявив, що в Україні вже почалася третя хвиля пандемії коронавірусу.