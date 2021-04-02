Взрыв уничтожил здание завода в Харькове, есть жертвы (фото, видео)

Один из сотрудников предприятия погиб на месте, а другой получил сильные ожоги и попал в больницу.

2 апреля сильный взрыв произошел в здании завода в Новобаварском районе Харькова. Подробности сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Предприятие располагается на Новомосковской улице, 8а, и занимается производством подсолнечного масла. Около 4 часов утра спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили, что взорвался резервуар в металлическом ангаре. В результате погиб работник 1997 года рождения, а его коллега 1983 года рождения получил сильные травмы и был доставлен в ожоговый центр Харькова.

[ + – ] Взрыв на заводе в Харькове Фото: ГСЧС

После взрыва загорелись обломки здания и оборудование завода, пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. Спасатели ГСЧС локализовали огонь в 5:39, в ликвидации последствий катастрофы задействовали 5 пожарных подразделений с автоцистернами. Причина взрыва пока остается неизвестной.

По данным "Инспекционного портала", по улице Новомосковская улица, 8а расположен завод предприятия "МІОL".

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Писали также, что 9 марта грузовой автомобиль взорвался на пограничном контрольно-пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области. Пожар ликвидировали четыре экипажа ГСЧС.

Нацполиция раскрыла детали смертельного взрыва в городе Боярка Киевской области. Правоохранители пришли к выводу, что житель столицы соорудил взрывное устройство, чтобы отомстить своей бывшей подруге, которая не отдала долг. Он приехал к дому жертвы, однако взорвался сам в считанных метрах от ее дома. В результате происшествия были повреждены четыре машины и трансформатор.