Вибух знищив будівлю заводу в Харкові, є жертви (фото, відео)

Один із співробітників підприємства загинув на місці, а інший отримав сильні опіки і потрапив до лікарні.

2 квітня сильний вибух стався в будівлі заводу у Новобаварському районі Харкова. Подробиці повідомляє сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Підприємство розміщене на Новомосковської вулиці, 8а, і займається виробництвом соняшникової олії. Близько 4 години ранку рятувальники прибули на місце події і виявили, що вибухнув резервуар у металевому ангарі. В результаті загинув працівник 1997 року народження, а його колега 1983 року народження отримав сильні травми і був доставлений в опіковий центр Харкова.

[ + – ] Вибух на заводі в Харкові Фото: ГСЧС

Після вибуху загорілися уламки будівлі та обладнання заводу, пожежа охопила площу 600 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС локалізували вогонь о 5:39, у ліквідації наслідків катастрофи задіяли 5 пожежних підрозділів з автоцистернами. Причина вибуху поки залишається невідомою.

За даними "Інспекційного порталу", по вулиці Новомосковській, 8а розташований завод підприємства "МІОL".

Раніше стало відомо, що колишньому майору ЗСУ оголосили підозру у справі про вибухи в Балаклії Харківської області. За версією Спеціальної військової прокуратури, військовослужбовець недбало виконував свої обов'язки, через що вибухнули паливні елементи зенітно-ракетного комплексу 3М9 "Куб". Вибух призвів до загибелі людей, що займалися розмінуванням вибухонебезпечних предметів у військовій частині.

Писали також, що 9 березня вантажний автомобіль вибухнув на прикордонному контрольно-пропускному пункті Гоптівка у Харківській області. Пожежу ліквідували чотири екіпажі ДСНС.

Нацполіція розкрила деталі смертельного вибуху в місті Боярка Київської області. Правоохоронці дійшли висновку, що житель столиці спорудив вибуховий пристрій, щоб помститися своїй колишній подрузі, яка не віддала борг. Він приїхав до будинку жертви, проте вибухнув сам за лічені метри від її будинку. В результаті події було пошкоджено чотири машини і трансформатор.