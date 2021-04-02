ВСУ минировали берег Черного моря при поддержке артиллерии и авиации (видео)

Инженерные подразделения ВСУ, которые несут боевое дежурство на побережье Украины, провели полномасштабные учения по обороне побережья от агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

"Заминированные рубежи способны значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск", — отметил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Сергея Наева, военные резервы группировки войск, которое подчинено Командованию, почти каждую неделю отрабатывают на побережье практические учения по противодействию высадки морского десанта вероятного противника с кораблей и полному его уничтожению.

Пока бойцы занимались минированием и установкой минометных расчетов, воины-вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

Отметим, что минирование рубежей это известная и крайне эффективная оборонительная тактика. Мины призваны не столько уничтожить врага, сколько замедлить войска агрессора, завести его в изначально обозначенные и пристрелянные карманы, а затем накрыть его там всевозможным дальнобойным оружием: от минометов и артиллерии до ударов с помощью вертолетов.

Напомним, что Россия перебросила еще 4 тысячи солдат к границам Украины, а ее военная техника была замечена в ходе переброски через крымский мост. Также были замечены и российские ударные вертолеты на границе с Украиной.