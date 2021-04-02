ЗСУ мінували берег Чорного моря за підтримки артилерії та авіації (відео)

Інженерні підрозділи ЗСУ, які несуть бойове чергування на узбережжі України, провели повномасштабні навчання з оборони узбережжя від агресора.

Про це повідомляє пресслужба Командування Об'єднаних сил Збройних сил України.

"Заміновані рубежі здатні значно ускладнити просування противника в глибину оборони наших військ", — зазначив командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Сергія Наєва, військові резерви угруповання військ, яке підпорядковане Командуванню, майже щотижня відпрацьовують на узбережжі практичні навчання з протидії висадки морського десанту ймовірного противника з кораблів і повного його знищення.

Поки бійці займалися мінуванням і установкою мінометних розрахунків, воїни-вертолітники відпрацювали вправи зі знищення цілей умовного супротивника в польоті на малих висотах.

Зазначимо, що мінування рубежів це відома і вкрай ефективна оборонна тактика. Міни покликані не стільки знищити ворога, скільки уповільнити війська агресора, завести його спочатку в позначені і пристрелені ділянки, а потім накрити його там всілякою далекобійною зброєю: від мінометів і артилерії до ударів за допомогою вертольотів.

Нагадаємо, що Росія перекинула ще 4 тисячі солдатів до кордонів України, а її військова техніка була помічена в ході перекидання через кримський міст. Також були помічені і російські ударні вертольоти на кордоні з Україною.