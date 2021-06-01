Хотели вернуть СССР: СБУ пресекла проведение незаконных выборов на Днепропетровщине (фото)

Преступная группа решила создать фейковые "силовые структуры" и "народные советы" в советском стиле, утверждают следователи.

Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая пыталась провести незаконные выборы в Днепропетровской области. Подробности опубликовали на официальном сайте ведомства.

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По информации правоохранителей, местная жительница провозгласила себя "Председателем Верховного Совета УССР" и привлекла почти 100 человек — поклонников идеи о восстановлении СССР. Она раздавала своим единомышленникам "справки о гражданстве СССР" и призывала украинцев поучаствовать в псевдовыборах "народных советов".

Как выяснило следствие, незаконная деятельность велась под руководством российской общественной организации "Верховный Совет СССР", а члены незарегистрированной ячейки "Международного союза советских офицеров" формировали "силовые структуры". Во время обысков по местам проживания предполагаемых участников группы правоохранители нашли документы, технику для изготовления упомянутых "справок" и переписку с российскими кураторами.

[ + – ] Удостоверения предполагаемых участников группы [ + – ] Документы и агитационные материалы, найденные при обыске [ + – ] Табличка входа в квартиру одного подозреваемых

Открыто уголовное производство по факту изготовления коммунистической символики и пропаганду коммунистического режима. СБУ, полиция и прокуратура региона выясняют все обстоятельства, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Ранее СБУ разоблачила группу, которая планировала возродить СССР в Запорожской области. Ее участники якобы готовились создать органы советской власти и вели агитацию среди местного населения.

СБУ обнаружила предполагаемого экс-боевика в рядах ВСУ. Как выяснила спецслужба, мужчина сначала по приказу боевиков проверял людей на блокпостах в ОРДЛО, а затем поступил на военную службу в Украине, подделав документы для военкомата.

СБУ объяснила, почему в Украине запретили рэпера Моргенштерна и внесли его в список лиц, угрожающих национальной безопасности. По словам правоохранителей, музыкант пропагандирует культ насилия и употребления наркотиков во время своих выступлений.