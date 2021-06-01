Хотели вернуть СССР: СБУ пресекла проведение незаконных выборов на Днепропетровщине (фото)
Преступная группа решила создать фейковые "силовые структуры" и "народные советы" в советском стиле, утверждают следователи.
Служба безопасности Украины разоблачила группу, которая пыталась провести незаконные выборы в Днепропетровской области. Подробности опубликовали на официальном сайте ведомства.
По информации правоохранителей, местная жительница провозгласила себя "Председателем Верховного Совета УССР" и привлекла почти 100 человек — поклонников идеи о восстановлении СССР. Она раздавала своим единомышленникам "справки о гражданстве СССР" и призывала украинцев поучаствовать в псевдовыборах "народных советов".
Как выяснило следствие, незаконная деятельность велась под руководством российской общественной организации "Верховный Совет СССР", а члены незарегистрированной ячейки "Международного союза советских офицеров" формировали "силовые структуры". Во время обысков по местам проживания предполагаемых участников группы правоохранители нашли документы, технику для изготовления упомянутых "справок" и переписку с российскими кураторами.
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