Хотіли повернути СРСР: СБУ припинила проведення незаконних виборів на Дніпропетровщині (фото)

Злочинна група вирішила створити фейкові "силові структури" та "народні ради" в радянському стилі, стверджують слідчі.

Служба безпеки України викрила групу, яка намагалася провести незаконні вибори в Дніпропетровській області. Подробиці опублікували на офіційному сайті відомства.

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За інформацією правоохоронців, місцева мешканка проголосила себе "Головою Верховної Ради УРСР" і залучила майже 100 осіб — прихильників ідеї про відновлення СРСР. Вона роздавала своїм однодумцям "довідки про громадянство СРСР" та закликала українців взяти участь в псевдовиборах "народних рад".

Як з'ясувало слідство, незаконна діяльність велася під керівництвом російської громадської організації "Верховна Рада СРСР", а члени незареєстрованого осередку "Міжнародного союзу радянських офіцерів" формували "силові структури". Під час обшуків за місцями проживання передбачуваних учасників групи правоохоронці знайшли документи, техніку для виготовлення згаданих "довідок" та листування з російськими кураторами.

[ + – ] Посвідчення передбачуваних учасників групи [ + – ] Документи й агітаційні матеріали, знайдені під час обшуку [ + – ] Табличка входу в квартиру одного з підозрюваних

Відкрите кримінальне провадження за фактом виготовлення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного режиму. СБУ, поліція та прокуратура регіону з'ясовують всі обставини, щоб притягнути винних до відповідальності.

Раніше СБУ викрила групу, яка планувала відродити СРСР в Запорізькій області. Її учасники нібито готувалися створити органи радянської влади і вели агітацію серед місцевого населення.

СБУ виявила передбачуваного екс-бойовика в лавах ЗСУ. Як з'ясувала спецслужба, чоловік спочатку за наказом бойовиків перевіряв людей на блокпостах в ОРДЛО, а потім вступив на військову службу в Україні, підробивши документи для військкомату.

СБУ пояснила, чому в Україні заборонили репера Моргенштерна та внесли його до списку осіб, які загрожують національній безпеці. За словами правоохоронців, музикант пропагує культ насильства та вживання наркотиків під час своїх виступів.