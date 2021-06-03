Херсонская Анталия. Как превратить юг Украины в процветающий курорт

Пока украинские туристы массово ездят в Затоку, государственные ведомства планируют развивать и другие регионы с большим туристическим потенциалом.

Сколько областей Украины, не считая Крыма, имеют выход к морю? Правильный ответ на этот вопрос знают далеко не все украинцы. Его задали специалисты компании "Оперативная социология", которые с 13 по 19 мая опросили 2104 человека об их туристических предпочтениях и планах на отпуск. Выяснилось, что лишь 19% опрошенных назвали правильную цифру – пять областей: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Донецкая. Более половины респондентов называли другие цифры, а 23,4% затруднились с ответом.

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[ + – ] Наиболее популярные регионы, куда хотят поехать украинцы, это Одесская, Закарпатская и Запорожская области Фото: GettyImages

Исследование социологов в целом было посвящено внутреннему туризму, результаты которого 31 мая представили Министерство культуры и информационной политики и Государственное агентство по развитию туризма. Согласно собранным данным, украинцы обращают больше внимания на внутренний туризм: в прошлом сезоне отпусков 27,2% опрошенных выезжали в другую область Украины, в этом году планируют путешествовать по стране уже 44,5%. Наиболее популярными регионами, куда хотят поехать украинцы, стали Одесская, Закарпатская и Запорожская области.

71,3% респондентов считают Украину туристически привлекательной страной

Особенности путешествий по Украине

Также социологи выяснили, как и куда выезжают украинцы в отпуск, какие достопримечательности считают наиболее известными и интересными.

18-35 лет – люди этого возраста наиболее активно путешествуют по Украине.

– люди этого возраста наиболее активно путешествуют по Украине. 33,1% — ездят на собственном автомобиле , 32,6% — рейсовыми автобусами, маршрутками .

, 32,6% — . Отдых на природе, пляж и горы — самые популярные виды отдыха. Городской отдых выбирают лишь 7,9% опрошенных.

— самые популярные виды отдыха. Городской отдых выбирают лишь 7,9% опрошенных. Затока, Бердянск, Кирилловка – самые популярные морские курорты.

– самые популярные морские курорты. Аскания-Нова – самый известный природный заповедник Украины, его назвали 60,3% респондентов.

– самый известный природный заповедник Украины, его назвали 60,3% респондентов. Киево-Печерская Лавра, старый город во Львове, Дерибасовская улица в Одессе – самые интересные украинские достопримечательности.

– самые интересные украинские достопримечательности. 71,3% респондентов считают Украину туристически привлекательной страной.

[ + – ] Зебра из Национального биосферного заповедника "Аскания-Нова" Фото: УНИАН

Аскания-Нова — Украинская Анталия?

По словам Александра Ткаченко, министра культуры и информационной политики Украины, с 2021 года стартуют масштабные программы по развитию внутреннего туризма. Это, например, "Большая реставрация", в рамках которой будут приводить в порядок и обновлять памятники истории и культуры, а также кампания по продвижению внутреннего туризма и государственная целевая программа "Мандруй Україною", которая в частности предусматривает развитие туристической инфраструктуры.

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Гранд Каньон. Экстрим на выбор — в херсонские горы можно отправиться в поход, полет или заплыв

Говоря о подходах министерства, Ткаченко привел в пример турецкий опыт в туристической сфере – проекты государства и частных отельеров, с совместным финансированием на десятки миллионов долларов. По мнению министра, государству необходимо сотрудничать с местными властями и предпринимателями регионов, ведь чтобы превратить их в туристические магниты, нужно налаживать всю инфраструктуру – от дорог до отелей. Это, в частности, касается заповедника Аскания-Нова, который респонденты социологического исследования назвали самым известным.

"В Аскании-Нове количество посетителей в разы меньше, чем в наиболее посещаемых украинских заведениях – а это музеи Второй мировой войны. Чтобы сделать Асканию туристическим магнитом, нужно улучшить инфраструктуру всего юга Херсонской области", — отметил Александр Ткаченко.

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Лемурийское озеро. Мертвое море розового цвета на Херсонщине

Его поддерживает Марьяна Олеськив, глава Государственного агентства по развитию туризма, которая считает, что Херсонская область имеет большой туристический потенциал, и этот регион "можно превратить в такой же туристический магнит, каким является Анталия в Турции или Батуми в Грузии".

"Сделать Анталию на Херсонщине можно приблизительно так же, как Антарктику на Ивано-Франковщине, то есть – никак. Это частая идея у чиновников, которые считают, что достаточно построить много отелей, и у нас появится своя Анталия", — комментирует эти заявления Александр Лиев, глава Ассоциации гостеприимства Украины.

[ + – ] Мальчик наблюдает за животными в заповеднике "Аскания-Нова" Фото: УНИАН

По оценке эксперта, курорты, работающие за счет пляжного отдыха и по принципу "все включено", будут окупаться только в том случае, если активный сезон длится полгода. В Украине это не сработает, ведь самый долгий пляжный сезон в Крыму длится три месяца, а на Херсонщине – 2,5 месяца. Поэтому, по мнению Лиева, южным регионам страны нужно равняться не на Анталию, а на лечебные курорты, такие как Карловы Вары, Трускавец или Миргород, которые работают круглый год. Также могут помочь туристические инициативы, раздвигающие рамки высокого сезона, вроде фестивалей, чтобы туристический поток был активным, к примеру, в апреле и в сентябре.

Сделать Анталию на Херсонщине можно приблизительно так же, как Антарктику на Ивано-Франковщине, то есть – никак

Туризм в Украине и игра по новым правилам

Параллельно с правительственными инициативами сферу туризма ждут законодательные изменения – Верховная Рада приняла в первом чтении проект "Закона о туризме" №4162. Александр Корниенко, нардеп от фракции "Слуга народа", обещает, что парламент примет осенью этот документ, в котором серьезно переосмыслены правила игры в сфере туризма. В частности, в законе прописано создание единого электронного реестра для субъектов туристической деятельности, который заменит нынешнюю процедуру лицензирования. Также по закону можно будет создавать целевые фонды в регионах, которые будут наполнять средствами от туристического сбора и тратить только на потребности туристической сферы.

Парламент примет осенью законопроект, в котором серьезно переосмыслены правила игры в сфере туризма

Как рассказывает Дмитрий Налетов, соавтор закона, сейчас местные власти тратят деньги от этого сбора, как считают нужным, и далеко не всегда на туризм. В зависимости от региона суммы сильно разнятся – от 700-800 тыс. грн до 10-15 млн грн в год.

"Мы хотим, чтобы местные туристические департаменты могли рассчитывать на эти деньги и на их основе разрабатывали стратегии развития на несколько лет вперед, реализовали проекты, в том числе с софинансированием, если бюджетных средств не хватает", — рассказывает Налетов.

Александр Лиев позитивно оценивает новый законопроект. Он наконец-то заменит давно устаревший документ, принятый еще в 1990-ые, в котором, к примеру, нет понятия "хостел", нет современного определения работы гидов-экскурсоводов. По мнению Лиева, этот документ приблизит законодательное поле к реальности и действительно сможет улучшить работу туристической сферы.

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