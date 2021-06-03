Судью из Броваров посадили на 6 лет за взятку в 1 тысячу евро, — САП

Судья незаконно помогла фигуранту административного дела вернуть изъятое имущество, но теперь сама лишится земли, автомобиля и свободы.

Судью Броварского районного суда приговорили к шести годам лишения свободы и конфискации имущества за взятку в размере 1 тысячи евро. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Специализованной антикоррупционной прокуратуры в соцсети Facebook.

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В четверг Высший антикоррупционный суд признал обвиняемого виновным в получении неправомерной выгоды. Согласно приговору, судья постановил вернуть предполагаемому правонарушителю имущество, изъятое в рамках дела об административном правонарушении, за что и получил финансовое вознаграждение.

Помимо тюремного срока длиной в шесть лет, ВАКС постановил конфисковать автомобиль и земельный участок подсудимой, а также запретить ей занимать судебные должности сроком на три года. Осужденная сможет обжаловать приговор в течении 30 дней.

Ранее судья из Одессы пожаловался на преследование со стороны женщины. По словам Андрея Бойчука, после дела о разводе горожанка считает его своим мужем, присылает интимные снимки и требует денег на украшения. Она также шантажирует судью, угрожая испортить его карьеру.

Дочь киевской судьи Анастасия Константинова угодила в скандал, встав на защиту рэпера Басты. Она назвала некоторых украинцев "быдлом" и заявила, будто "Крым уже не наш". Позже девушка публично покаялась в своих словах в социальной сети.

Появилась информация, что экс-главу Конституционного суда Александра Тупицкого будут судить за уголовные преступления против правосудия. Как сообщил Офис генерального прокурора, обвинительное заключение направили в Подольский районный суд Киева.