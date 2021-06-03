Суддю з Броварів посадили на 6 років за хабар 1 тисячу євро, — САП

Суддя незаконно допомогла фігуранту адміністративної справи повернути вилучене майно, але тепер сама позбудеться землі, автомобіля та свободи.

Суддю Броварського районного суду засудили до шести років позбавлення волі та конфіскації майна за хабар у розмірі 1 тисячі євро. Про це 3 червня повідомила пресслужба спеціалізованої антикорупційної прокуратури в соцмережі Facebook.

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У четвер Вищий антикорупційний суд визнав обвинуваченого винним в одержанні неправомірної вигоди. Згідно з вироком, суддя постановив повернути передбачуваному правопорушнику майно, вилучене в рамках справи про адміністративне правопорушення, за що й отримав фінансову винагороду.

Крім тюремного терміну довжиною в шість років, ВАКС постановив конфіскувати автомобіль і земельну ділянку підсудної, а також заборонити їй обіймати судові посади терміном на три роки. Засуджена зможе оскаржити вирок протягом 30 днів.

Раніше суддя з Одеси поскаржився на переслідування з боку жінки. За словами Андрія Бойчука, після справи про розлучення містянка вважає його своїм чоловіком, надсилає інтимні знімки і вимагає грошей на прикраси. Вона також шантажує суддю, погрожуючи зіпсувати його кар'єру.

Дочка київської судді Анастасія Константинова потрапила в скандал, вставши на захист репера Басти. Вона назвала деяких українців "бидлом" і заявила, ніби "Крим вже не наш". Пізніше дівчина привселюдно покаялася в своїх словах у соціальній мережі.

З'явилася інформація, що ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького судитимуть за кримінальні злочини проти правосуддя. Як повідомив Офіс генерального прокурора, обвинувальний висновок надіслали до Подільського районного суду Києва.