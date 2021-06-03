Минус 9 пунктов: все меньше украинцев считают себя здоровыми, – опрос

Мужчины в сравнении с женщинами гораздо оптимистичнее оценивают состояние своего здоровья.

В апреле 2021 года 40% взрослых жителей Украины оценивали свое состояние здоровья как хорошее или очень хорошее, а 14% – как плохое или очень плохое. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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За год доля тех, кто считает себя здоровым, уменьшилась на 9 процентных пунктов. Выросла на 8 п.п. доля тех, кто оценивает свое здоровье посредственно.

Чаще всего считают себя здоровыми респонденты в возрасте от 18 до 29 лет – 66%. В группе 30–39 лет таких 57%, 40–49 лет – 47%, 50–59 лет – 28%, 60–69 лет – 16%. Среди людей в возрасте 70 лет и старше таких 13%.

Мужчины чаще, чем женщины оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее: 50% против 32%.

Сохраняется также связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния. Так, если среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали 14%, то среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (могут позволить себе покупку дорогих вещей) таких 47%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения – 64%.

Подтверждено, что состояние здоровья является важным фактором для ощущения счастья. Среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 85%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми себя назвали только 40%.

Опрос проводился с 16 по 22 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В ходе опроса проведено 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% – близких к 25%, 1,5% – близких к 10%.

Напомним, подавляющая часть (77%) украинцев убеждены, что решение о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Второй год президента Владимира Зеленского на "отлично" оценивают 4% украинцев, "хорошо" – 20%, "удовлетворительно" – 34%, "неудовлетворительно" – 23%, "ужасно" – 19%.